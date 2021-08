Un’estate da ricordare per i Maneskin che, dopo il successo all’Eurovision Song Contest, con “Beggin” guadagnano la seconda posizione della top 5 globale su Spotify.

Davanti a loro solo "Good 4 u" di Olivia Rodrigo, con oltre 600 milioni di stream tra il 29 maggio e il 22 agosto. Il brano è stato aggiunto a più di 18 milioni di playlist dalla sua data di pubblicazione (14 maggio 2021).

A diffondere come al solito i dati estivi sugli ascolti è la stessa piattaforma di streaming musicale, che fa sapere che i vincitori di Sanremo 2021 sono anche alla dodicesima posizione della top 20 mondiale con “I WANNA BE YOUR SLAVE”.

In Italia invece la hit più ascoltata è "malibu" di sangiovanni, che ha totalizzato oltre 56 milioni di stream. Al secondo posto "MI FAI IMPAZZIRE" di BLANCO e Sfera Ebbasta. Bronzo per “MILLE" di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, seguita da "NUOVO RANGE" di Rkomi, Sfera Ebbasta e Junior K e "Un bacio all'improvviso" di Rocco Hunt e Ana Mena.

Tra i podcast, primo posto per The Joe Rogan Experience a livello globale, mentre il più ascoltato in Italia è "Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia". Dietro Barbero c’è “Muschio Selvaggio” di Fedez e Luis Sal, seguito da “Demoni Urbani” e “The Essential”, entrambi disponibili in esclusiva su Spotify dalla scorsa primavera. Completa la Top 5 il podcast de “La Zanzara”.

