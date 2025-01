Continuano a rincorrersi le speculazioni e le soffiate sul prossimo “Avengers - Doomsday”, il cross-over targato Marvel Studios che punta a rilanciare l’interesse per il cinema supereroistico col passaggio di Robert Downey Jr. negli inediti panni del Dottor Destino.

Dopo le cocenti delusioni della Fase 4 e Fase 5, che hanno portato i fan del MCU ad abbassare le aspettative per il futuro, il quinto film sui Vendicatori alza la posta come mai accaduto prima, investendo il tutto per tutto sul carisma di un interprete storico per il franchise e sulla scelta di un team costruito appositamente per l’occasione.

Con l’uscita fissata al 2026, “Avengers - Doomsday” vedrà ancora una volta i Fratelli Russo al comando di regia e il contributo alla sceneggiatura di Stephen McFeely, dopo il successo senza precedenti di “Avengers: Endgame”.

Addentrandosi fra le tortuose trame del multiverso, il titolo farà incetta di volti vecchi e nuovi, per condurci a sviluppi mai esplorati prima e prepararci al successivo “Avengers: Secret Wars” programmato per il 2027. Dalle ultime notizie circolate in rete, scopriamo che il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch salterà l’appuntamento con Doomsday e si farà attendere più a lungo di quanto sperato.

In una recente intervista, l’attore ha rivelato che il personaggio ha dovuto scontrarsi con la scelta da parte dello studio di rimuovere Kang il conquistatore, rendendo di fatto insensato un suo coinvolgimento.

Al contrario, Doctor Strange ricoprirà un ruolo d’assoluta centralità in Secret Wars, con dinamiche e sviluppi che ancora attendono di essere svelati. Dopo aver accennato alla possibilità di rivederlo in un eventuale “Doctor Strange 3”, Cumberbatch ha elogiato le qualità dello studio dichiarando: “Sono molto aperti nel discutere il nostro futuro. Chi vogliamo che scriva o diriga il prossimo film? Che parte della storia dei fumetti vogliamo esplorare in modo che Strange continui a evolversi? Lui è un personaggio davvero ricco da interpretare: è un essere umano complesso, contraddittorio, pieno di problemi per aver ottenuto queste capacità straordinarie, che sono così potenti ed è difficile averci che fare”.

Coi fan che fremono per scoprire le prime indiscrezioni sulla trama, arrivano intanto i rumor sui protagonisti coinvolti nei film: l’insider @MyTimeToShineH ha confermato che i due crossover s’incentreranno sulle vicende dei Fantastici 4 schierati al fianco dei Vendicatori di Terra Prime, ossia i personaggi attinenti alla continuity principale dei fumetti Marvel Comics. Ciò garantirebbe che i supereroi tanto amati dalla fanbase non verranno sostituiti dalle nuove leve.

A questo scintillante team si aggiungerà inoltre lo Spider-Man di Tom Holland, per rivestire un ruolo ancor più determinate di quello assunto in passato.

Ovviamente non poteva mancare un commento di Robert Downey Jr. dopo il suo roboante ritorno. Sull’interesse di riportare in alto il peso delle produzioni Marvel, ha affermato: “Jon Favreau, Feige e io siamo rimasti in contatto. Siamo amici. Sono vicino ai fratelli Russo, stiamo lavorando ad altri progetti insieme. Susan e io stavamo seduti con Feige e a un certo punto lui ha detto: se tu tornassi... e Susan ha esclamato: aspetta, aspetta, tornare come? Con cosa? Poi, col tempo, ci siamo resi conto entrambi che si trattava di non deludere le aspettative. E ha tirato fuori Victor Von Doom”.

Ma le sorprese non finiscono qui: anche Chris Evans - indimenticabile interprete di Captain America - occuperà un ruolo attivo in Doomsday. All’ipotesi scontata che lo farebbe tornare nei panni di Steve Rogers, si aggiunge quella ancor più entusiasmante dell’insider MyTimeToShineHello, che parla addirittura di un ruolo da villain nei panni di HydraCap.

Effettivamente, l’indiscrezione potrebbe aver senso per diversi motivi: oltre a non interferire col passaggio di Capitan America a Sam Wilson, come visto nell’ultimo “Captain America: Brave New World”, anche la controparte cartacea creerebbe tutti i presupposti perché questa opzione funzioni sul grande schermo. Il temibile HYDRA Supreme Captain America nasce dalla serie a fumetti di Nick Spencer, in una realtà totalmente riscritta dall’utilizzo del Cubo Cosmico dove Steve Rogers è chiamato a scontrarsi col suo alter ego. Che Hydra Cap possa schierarsi al fianco del Dottor Destino? Gli indizi, al momento, sembrano puntare proprio in questa direzione.

