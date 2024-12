«In tanti, tantissimi in questi giorni mi state chiedendo: “Verrà davvero Tananai ad Assemini?”. Ebbene si: Tananai si esibirà il 29 dicembre ad Assemini».

Il sindaco di Assemini Mario Puddu conferma lo showcase di Tananai nella seconda edizione di "Aspettando Capodanno".

Saliranno sulla suggestiva cornice di Piazza Sant’Andrea, che si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per celebrare le festività natalizie, anche alcuni cantanti locali, tra cui Roli e il nostro Baby Rich. A concludere la serata il Dj Sandro Murru insieme a Forever Young.

«Ci aspetta una serata indimenticabile – aggiunge Puddu -. Un primo ringraziamento lo voglio rivolgere, oltre al doveroso ringraziamento per il supporto all'Assessorato Regionale al Turismo, a tutto il personale dell'Ufficio Cultura e Turismo del Comune di Assemini. Ora ci aspettano due settimane di incessanti preparativi».

Lo showcase di Tananai sarà per metà in acustico piano e chitarra e per metà in set elettronico, con le sue canzoni più iconiche.

«"Aspettando Capodanno" non è solo un evento musicale – scrive il Comune in una nota - è una festa per tutta la comunità, un’occasione per ritrovarsi e celebrare insieme l’arrivo del nuovo anno in un’atmosfera unica, arricchita da luci, colori e tanta allegria. Dopo lo straordinario successo dell’edizione 2023, che ha richiamato migliaia di persone da tutta la Sardegna, quest’anno l’organizzazione punta a superare ogni aspettativa, consolidando l’evento come uno dei momenti più attesi delle festività natalizie».

