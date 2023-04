Gran folla ieri a Pasquetta, a Cannigione, per il concerto di Mr Rain.

Il borgo sul mare ha registrato il tutto esaurito per Pasqua e Pasquetta con visitatori arrivati in auto e autobus da ogni angolo della Sardegna. Inoltre molti turisti dal resto della Penisola hanno scelto la destinazione per le festività anche per partecipare all’appuntamento offerto ad ingresso gratuito dal Comune di Arzachena.

«La scelta di Mr Rain è stata vincente, lo dimostra non solo la grande presenza di pubblico, con almeno 10mila persone che hanno invaso Arzachena per l’occasione, ma anche per l’entusiasmo riscontrato tra i presenti, giovanissimi e intere famiglie, che fin dal mattino hanno preso posto sotto il palco», afferma il sindaco Roberto Ragnedda.

«Le attività commerciali hanno ottenuto ottimi riscontri e, anche in termini di visibilità, l’investimento dell’Amministrazione comunale ha restituito finora risultati soddisfacenti, confermando Arzachena il luogo ideale per trascorrere le vacanze in ogni stagione».

Soddisfatta anche la delegata allo Spettacolo, Nicoletta Orecchioni: «Migliaia di ragazzini hanno intonato i successi di Mr Rain dal primo all’ultimo brano in scaletta. Alcuni piccoli fan hanno persino creato magliette ad hoc per partecipare e sostenere il proprio idolo. Sul palco, la festa è partita fin da subito con la simpatia e l’energia del dj Pippo Palmieri, senza contare l’esibizione dei musicisti Nuova Sardegna, che hanno chiuso l’appuntamento a tarda sera con i brani rap più in voga. Lo stesso Mr Rain ha confermato fin da subito il suo entusiasmo all’idea di esibirsi a Cannigione in uno scenario così coinvolgente».

