Undici musicisti insieme per rendere omaggio al collega Giuseppe Fadda, il violoncellista sassarese scomparso lo scorso anno a 55 anni, maestro di violino e violoncello alla scuola civica di Olbia.

L’Ars Musicandi Ensemble celebra il musicista professionista, componente del complesso cameristico, con un concerto tra le antiche mura della basilica di San Gavino, la splendida chiesa millenaria che a Porto Torres ospita alcuni eventi musicali organizzati dall’Associazione Musicando Insieme.

La formazione orchestrale composta da Marco Ligas koncertmeister - violino solista, Gavina Lupinu, Vittorio Vargiu, Alessandra Cocco e Alessio Manca – violini, Donatella Parodi, Maria Vicentini- viole, Francesco Abis, Roberta Botta - violoncelli, Sergio Fois - contrabbasso, Laura Lambroni - cembalo, si esibirà domani, giovedì 8 agosto, alle 21.30 con un repertorio sulle musiche di Antonio Vivaldi e J Sebastian Bach, compositori tra i più influenti di sempre.

Il concerto, inserito nel ricco calendario della XIX edizione di Musica & Natura, offre un progetto culturale dal forte impatto, un’esperienza musicale capace di trasmettere al pubblico brani immortali e la volontà di mantenere vivo il ricordo dell’amico-collega Giuseppe Fadda. L’Ars Musicando Ensemble nata nel 1994 in seno all’Associazione "Musicando Insieme", ha prestato la propria opera per la realizzazione di concerti in collaborazione con altre associazioni ed enti, tra i quali la società del Quartetto di Vercelli, il Teatro Ponchielli di Cremona, le Soprintendenze per i Beni Archeologici e per i Beni Ambientali per le Province di Sassari e Nuoro, l'Ente Parco nazionale dell'Asinara, Istituto Italiano di Cultura e Casa degli Italiani a Barcellona, Federazione Nazionale dei Circoli sardi in Spagna. Vari direttori e solisti, collaborano alle programmazioni dell’Ars Musicandi, principalmente orientato ad uno studio attento del repertorio barocco.

