Una serata in cui i generi musicali si fondono e strumenti apparentemente poco affini si uniscono per suscitare grandi emozioni, il tributo – attraverso le note – alle figure iconiche di Grazia Deledda e Maria Lai: c’è tutto questo e tanto altro nel concerto gratuito “Armonica e Libertà”, che Moses e la sua band, composta da Lucio Manca, Mauro Mulas e Matteo Muscas, regaleranno al pubblico il 16 agosto in Piazza del Popolo, a partire dalle 21,30.

Launeddas, basso elettrico, pianoforte e armonica: con questa composizione inedita Moses Concas è pronto a dare vita a uno spettacolo in cui la tradizione sarda si fonde con le sonorità più moderne, un ponte tra passato e futuro per un grande concerto.

La serata, organizzata da Pro loco e Comune, sarà aperta dallo Skizzo Show, l’artista di strada Riccardo Serra farà ridere il pubblico con il suo spettacolo di giocoleria comica con il quale ha conquistato il pubblico di tutta Europa. Dopo il concerto la serata proseguirà con il ritmo contagioso di Islasound, Feat Namely & Screwface, che promettono si far ballare il pubblico sino a notte fonda con il reggae sardo e internazionale e una selezione musicale di rilievo.

Moses Concas delinea i contorni di quella che si preannuncia una delle serate più attese dell’agosto di Pula: «Non sarà solo una commistione di strumenti e generi musicali diversi, dove launeddas e basso elettrico si uniscono per dare vita a un suono inedito, e tango e blues creano scenari inediti: si canterà in sardo, italiano e francese proprio per dare una dimensione senza confini a questo concerto. Queste sonorità sono ispirate e dedicate a due donne eccezionali come Grazia Deledda e Maria Lai, che grazie al loro immenso talento hanno reso onore alla nostra terra».

Per il suonatore di launeddas pulese Matteo Muscas, dopo tanto peregrinare in giro per l’Europa al seguito di artisti del calibro di Orlando Mascia e i Tenores di Neoneli, finalmente il ritorno a casa: «Esibirmi a Pula per me è sempre emozionante, quello di venerdì sarà un grande spettacolo, quando artisti che suonano strumenti apparentemente molto diversi e provengono da generi musicali mai accomunati prima decidono di collaborare il divertimento è assicurato».

