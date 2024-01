Ventotto anni dopo il suo primo concerto in Ogliastra, Zucchero è tornato alle Rocce Rosse.

Qui, il 27 luglio del 1996, Sugar Fornaciari si era esibito sul palco della manifestazione Rocce Rosse and blues, in occasione del suo tour Spirito DiVino.

«Sono tornato sul luogo fantastico per ricordare i miei primi concerti qui», ha scritto oggi pomeriggio sui suoi social. Una capatina al monumento naturale celebre in tutto il mondo per rivivere emozioni radicate nel passato, ma che evidentemente l’artista di Roncocesi non ha mai dimenticato.

In quella stagione il calendario di Rocce Rosse and blues era stato ricco di grandi nomi della musica italiana: oltre a Zucchero i fan avevano preso d’assalto le tribune per il concerto di Vasco Rossi. Tre anni dopo, il 31 luglio del 1999, Zucchero era tornato a Tortolì: in quell’occasione aveva cantato al campo sportivo Fra Locci.

© Riproduzione riservata