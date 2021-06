Arriva il vinile di "Antìstasis", il nuovo album di inediti dei Tazenda. Da domani sarà disponibile in edizione limitata. E' il 20esimo della ultratrentennale carriera della band rock etnica. Già disponibile in versione cd e in digitale, è composto da 11 brani inediti, più un remix, in lingua sardo-logudorese e italiano.

Tradizione e innovazione, un sound unico in cui gli strumenti musicali della tradizione sarda dialogano con le chitarre elettriche, marchio di fabbrica del gruppo sin dalle origini.

Questa la tracklist: "Coro", "La ricerca del tempo perduto", "Ammajos", "Splenda", "A nos bier", "Essere magnifico (feat. Black Soul Gospel Choir)", "Dolore dolcissimo", "Tempesta mistica", "Dentro le parole", "Innos (feat. Bertas)", "Oro e cristallo (feat. Matteo Desole)", "A nos bier (alternative version re-produced by jxmmyvis)".

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata