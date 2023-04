Al Lirico di Cagliari torna dopo 15 anni l’opera Andrea Chènier.

Il dramma d’ambiente storico in quattro quadri su libretto di Luigi Illica e musica di Umberto Giordano animerà il palco del Teatro di via S. Alenixedda da venerdì 21 aprile alle 20.30 (turno A), in occasione della Stagione lirica e di balletto 2023. L’allestimento, del febbraio 2019, è una coproduzione fra Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione Teatri di Piacenza, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Teatro Regio di Parma, Opéra de Toulon, ed è firmato, per la regia, da Nicola Berloffa.

L’artista, tra i più promettenti della sua generazione, ha già lavorato a Cagliari (Orfeo ed Euridice, novembre 2021). Le scene sono di Justin Arienti, i costumi di Edoardo Russo (che si avvale come costumista collaboratore di Marco Nateri), le luci di Valerio Tiberi e la coreografia di Luigia Frattaroli. A dirigere l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico, Donato Renzetti. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

I due cast che si alternano nelle recite sono composti da: Mikheil Sheshaberidze (21-23-26-28-30) al suo debutto nel ruolo/Konstantin Kipiani (22-27-29) (Andrea Chénier), Devid Cecconi (21-23-26-28-30)/Badral Chuluunbaatar (22-27-29) (Carlo Gérard), Oksana Dyka (21-23-26-28-30)/Irina Churilova (22-27-29) (Maddalena di Coigny), Cristina Melis (La mulatta Bersi), Valentina Coletti (La contessa di Coigny), Antonella Colaianni (Madelon), Petar Naydenov (Roucher), Viktor Shevchenko (Il romanziere Pietro Fléville/Fouquier Tinville), Luciano Roberti (Il sanculotto Mathieu), Mario Bolognesi (Un “Incredibile”), Orlando Polidoro (L’Abate), Alessandro Frabotta (Schmidt/Il maestro di casa), Alessandro Carta (Dumas).

L’opera ha una durata complessiva di 2 ore e 20 minuti circa compreso l’intervallo. Andrea Chénier viene replicata: sabato 22 aprile alle 19 (turno G); domenica 23 aprile alle 17 (turno D); mercoledì 26 aprile alle 20.30 (turno B); giovedì 27 aprile alle 19 (turno F); venerdì 28 aprile alle 20.30 (turno C); sabato 29 aprile alle 17 (turno I); domenica 30 aprile alle 17 (turno E). Previste anche due appuntamenti dedicati alle scuole, della durata di 60 minuti: 2-3 maggio, alle 11. Nel ruolo di narratore si esibisce l’attore cagliaritano Simeone Latini.

(Unioneonline/v.f.)

