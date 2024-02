Un falso allarme bomba ha scatenato la paura ieri sera a Sanremo, alla vigilia della prima serata del Festival, a Villa Nobel dove era in corso una festa promossa da Radio Mediaset.

Nella storica dimora di Alfred Nobel, evacuata, c’erano praticamente tutti i cantanti in gara, 27 su 30. La polizia, allertata da una telefonata anonima, ha isolato la zona con Vigili del fuoco e nuclei cinofili antiesplosivo. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni quasi fino all’1, quando dai controlli è emerso che l’allerta era falsa.

«La polizia è arrivata con le torce - hanno raccontato due camerieri in servizio durante il party - e ci ha detto di uscire. Si è svolto tutto con grande tranquillità, ma nessuno ha potuto prendere i propri effetti personali. È rimasto tutto dentro».

«Un allarme bomba, a Sanremo succede anche questo. Adesso siamo saliti sul van - le parole di Francesco Facchinetti, ex Dj Francesco e oggi manager di Mr Rain, mentre tornava in albergo -. Eravamo al primo, circa 300-350 persone. Tutti si sono preoccupati vedendo i cani che cominciavano a girare. Sembra che ci sia qualcosa di esplosivo, non so bene cosa...». E poi: «Non è successo niente, non è esplosa nessuna bomba».

