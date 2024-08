Il tour “Amici X Sempre Estate 2024” che vede i Pooh protagonisti di oltre 25 date in giro per l’Italia approda anche ad Alghero, il prossimo 9 agosto.

In occasione dell’Alguer Summer Festival, la kermesse estiva organizzata da Shining Production, in collaborazione con Le Ragazze Terribili, Roble Factory e con il supporto del Comune di Alghero e Fondazione Alghero, la storica band sarà sul palco dell’Anfiteatro di Maria Pia.

(Biglietti disponibili su Ticketmaster, TicketOne e presso Atelier#3 via C. Alberto 84, Alghero - M. 348 8281292 (solo WhatsApp) e Le Ragazze Terribili, via Roma 144, Sassari - infoline 079.278275).

Sarà l’occasione per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, da “Parsifal” (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a “Dammi solo un minuto”, solo per citarne alcuni.

