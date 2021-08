Il genio di Antonio Marras non finisce mai di stupire. Da sempre le sue grandi passioni sono il teatro ed il cinema.

Chi non ricorda il suo debutto da regista teatrale. Era il novembre 2018 e a Cagliari, in anteprima mondiale, andò in scena la pièce "Mio cuore io sto soffrendo. Cosa posso fare per te?", lavoro originale, ideato e diretto da Marras, tratto dal titolo delle celebre canzone di Rita Pavone. Un successo sorprendente che emozionò, stupì e ed esaltò il pubblico sardo abituato a vederlo nella veste di stilista celebrato in tutto il mondo.

Un evento straordinario che mise la Sardegna al centro del panorama teatrale italiano grazie all'intuizione del Cedac di inserire nel cartellone della grande prosa un progetto per nulla agevole e di eccezionale impegno produttivo.

La scommessa fu premiata da un sold out immediato: neanche lo stilista algherese avrebbe potuto immaginare un tale affetto degli appassionati.

Oggi, invece, Antonio Marras vestirà il ruolo di critico cinematografico nella sua Alghero. Un occasione eccezionale e imperdibile. Nella nuova Arena Terragona di Alghero in viale Giovanni XXIII con inizio alle ore 21 nell'ambito della rassegna "I film del cuore", inserita all'interno del festival che propone grandi "classici" presentati da importanti personaggi della comunicazione, della moda e della musica.

Marras è chiamato a presentare la propria pellicola-culto:"Barry Lyndon" di Stanley Kubrick, un capolavoro vincitore di ben quattro premi Oscar, da molti critici considerato il più bel film del geniale regista americano e tra i migliori di sempre in assoluto.

Ascoltare uno dei guru della moda mondiale nell'esplorazione di un caposaldo della storia del cinema non è un evento che può capitare tutti i giorni, ed inoltre l'entusiasmo di Marras nella preparazione di questa chiacchierata, che resterà negli annali delle iniziative culturali della cittadina catalana, ha creato una sorpresa ulteriore.

Nel corso dell'evento sarà proiettato un contributo video dell'attrice protagonista della pellicola, quella meravigliosa Marisa Berenson, che Marras, dopo averla conosciuta a Parigi, la volle quale modella d'eccezione, siamo nel 2005, in una delle sfilate di Kenzo quando la splendida attrice calcò la passerella parigina accompagnata dalle musiche del film, in particolare l'Andante con moto op. 100 di Schubert.

I due sono rimasti sempre in contatto e oggi quell'unione di anime si concretizza in un messaggio tutto da vivere sul grande schermo dell'arena del Festival.

Emozione nell'emozione e per incorniciare la visione integrale di Barry Lyndon il pubblico potrà degustare un bianco IGT dell'Azienda Deperu-Holler di Perfugas, "Maria Tzufia".

Il green pass servirà per entrare nel mondo dei sogni, quelli che Marras sa regalare con la sua creatività sublime.

L.P.

