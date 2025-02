È Alfa il primo protagonista ufficiale dell’Alguer Summer Festival che torna per illuminare l’estate della Riviera del Corallo per la sua quarta edizione. L’appuntamento estivo, nato da un’iniziativa di Shining Production e organizzato con la collaborazione del Comune di Alghero e Fondazione Alghero, svela oggi il primo nome dell’edizione 2025. Alfa si esibirà l’8 agosto sul grande palco dell’anfiteatro Ivan Graziani di Alghero.

Dopo un 2024 che lo ha visto consacrarsi come artista rivelazione dell’anno, con un percorso straordinario fatto di successi e momenti indimenticabili, il giovane cantautore genovese annuncia “Alfa Summer Tour - Non so chi ha creato l'estate ma so che era innamorato”, una serie di concerti che promettono di far vibrare i cuori dei suoi fan con l’energia contagiosa e il sound unico che lo contraddistinguono.Biglietti disponibili da domani, 19 febbraio alle 14 online su Ticketmaster.it, TicketOne.it, presso i punti vendita autorizzati e la sede de Le Ragazze Terribili, in via Roma 144, infoline 079278275. Disponibili, in quantità limitata, anche biglietti con formula early entry, ovvero che consentono l’ingresso anticipato rispetto all’apertura generale delle porte (non si tratta di un'ulteriore area dedicata né delimitata in alcun modo da transenne). Info su www.alguersummerfestival.it.







© Riproduzione riservata