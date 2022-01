La vita da attore del piccolo e grande schermo può anche iniziare dopo i 50 anni. Lo dimostra la carriera di Alessandro Gazale, sassarese, classe 1961, insegnante di Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Media numero 5, che ha fatto anche teatro, ma senza pensare che la carriera avrebbe avuto un'improvvisa svolta.

Alessandro Gazale è stato scelto per un ruolo nella nuova serie di Sky Original “Il Re”, accanto al coetaneo Luca Zingaretti, che interpreta Bruno Testori, direttore del San Michele, carcere di frontiera. L'attore sassarese è uno degli uomini di fiducia di Testori-Zingaretti, protagonista della serie di 8 puntate in onda da marzo, che vede anche Isabella Ragonese (agente della penitenziaria), Anna Bonaiuto (il pubblico ministero che indaga su Testori), Barbora Bobulova (ex moglie di Testori) e Giorgio Colangeli (Iaccarino, il comandante della prigione e amico fidato di Testori).

Il regista è Giuseppe Gagliardi (1992 e i due sequel). La serie è scritta da Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernando Pellegrini e Davide Serino.

Per Gazale un debutto assoluto in una serie tv, mentre al cinema è stato lanciato da un altro sassarese, il regista Bonifacio Angius, prima in un ruolo secondario del film “Perfidia” (2014) e poi come protagonista in “Ovunque proteggimi” che gli ha consentito di vincere il Premio Vittorio Gassman al Bari International Film Festival del 2019.

