Il programma “4 Ristoranti” di Alessandro Borghese fa tappa in Ogliastra.

Nella puntata in onda domenica 14 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, lo chef sarà chiamato a eleggere il miglior ristorante della costa orientale della Sardegna.

I quattro ristoranti in gara sono “Sa Cadrea” di Emanuela (Santa Maria Navarrese), il ristorante “Abba 'E Murta” di Carla (Tortolì), “Al Porticciolo” di Francesca (Marina di Arbatax) e “Incontro di Vino di Carpe Diem” di Teresa (Arbatax).

Dopo la tappa sarda, il viaggio gastronomico di Alessandro Borghese proseguirà il suo percorso lungo tutta la Penisola e toccherà Gorizia, Lucca, Monza e Mantova.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata