Parte col botto la XIX edizione La valigia dell’attore, in programma dal 26 al 30 luglio sull’isola della Maddalena.

Domani alla Fortezza I Colmi, a partire dalle 21, il festival intitolato a Gian Maria Volonté debutterà col documentario, inedito per l'Italia, “Rosi About Eboli”, realizzato dai registi svedesi Björn Blixt e Peter Englesson durante le riprese del film di Francesco Rosi “Cristo si è fermato a Eboli” (1979): dell'opera verrà proiettata un’intervista concessa all'epoca dal protagonista Volonté, mentre la versione integrale verrà riprodotta la mattina del 28 luglio agli ex Magazzini Ilva di Cala Gavetta.

La prima serata del festival proseguirà con “Ennio”, opera-tributo di Giuseppe Tornatore al due volte Premio Oscar e amico Ennio Morricone, autore delle colonne sonore più belle del cinema mondiale e di 10 film dello stesso Tornatore.

Ennio Morricone (foto La valigia dell'attore)

LE ALTRE SERATE – Mercoledì l’omaggio a Francesco Origo, tratto da “Sipario sul mare”, e “Il muto di Gallura”, giovedì “I cieli di Alice” con Alba Rohrwacher, che ritirerà il premio Gian Maria Volonté, assegnato quest’anno anche a Renato Carpentieri.

Seguirà Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, che torna come regista accompagnando venerdì il film “E noi come stronzi rimanemmo a guardare”, infine Carpentieri, che ritirerà sabato il “suo” Premio Volonté prima della proiezione di “Una storia senza nome”.

