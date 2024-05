Sette concerti estivi con i più grandi compositori della musica classica, ospiti d’eccezione, e una nuova cornice che contribuirà a dare nuova linfa alla 48^ edizione della Stagione concertistica organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Cagliari.

I concerti prenderanno il via giovedì 23 maggio, e andranno avanti sino al 1°agosto per poi, dopo una pausa, riprendere di slancio in autunno ed accompagnare gli amanti della musica classica sino a dicembre per un totale di diciassette serate. Quest’anno la stagione concertistica non si terrà come di consueto all’Auditorium, per la prima volta gli appuntamenti verranno ospitati nel nuovo Teatro Carmen Melis, in piazza Amedeo Nazzari, nel quartiere di San Benedetto. Amici della Musica sarà la prima associazione che utilizzerà il Teatro Carmen Melis, spazio in città finalmente dedicato alla musica da camera, per un’intera stagione concertistica.

Ad inaugurare la stagione concertistica 2024 dell’Associazione Amici della Musica sarà un ospite d’eccezione, il Maestro Francesco Libetta, che con il suo recital pianistico condurrà il pubblico verso un viaggio attraverso i secoli e gli stili per deliziare il pubblico con la musica dei compositori che hanno fatto la storia.

Tutto in una sera: si passerà dal barocco di Johann Sebastian Bach al romanticismo struggente di Fryderyk Franciszek Chopin e Robert Schumann, fino alle suggestive composizioni di Gaspare Spontini e Ludwig van Beethoven. Il concerto culminerà con la magistrale esecuzione di Ezio Bosso, nella vibrante trascrizione del Maestro Francesco Libetta, con movimenti tratti dalla Sinfonia "Oceans". Un'opera contemporanea che porta l'ascoltatore in un viaggio emotivo attraverso paesaggi sonori straordinari.

Francesco Libetta è riconosciuto a livello mondiale come uno dei più grandi pianisti della sua generazione. Ha eseguito concerti in prestigiose sale di tutto il mondo, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, la Carnegie Hall di New York e il Lincoln Center di Miami. La critica internazionale lo acclama per il suo talento eccezionale e la sua profonda sensibilità musicale. Libetta ha studiato sotto la guida di maestri di fama come Vittoria De Donno, Jacques Castérède e Pierre Boulez, e ha tenuto concerti memorabili che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama musicale.

Il concerto inaugurale fa da apripista ad una stagione ricca di appuntamenti imperdibili, tra cui spiccano “I grandi arrangiatori” con il quartetto composto da Riccardo Ghiani al flauto, Gianmaria Melis al violino, Vladimiro Atzeni al violoncello e Francesca Carta al pianoforte per una serata dedicata ai tre giganti della musica classica: Ludwig van Beethoven, Franz Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart; e "Omaggio a Puccini", uno spettacolo per celebrare il genio di Giacomo Puccini attraverso le sue più amate arie e composizioni con un cast di talentuosi artisti, tra cui il baritono Francesco Piano, il tenore Mauro Secci, la soprano Paola Spissu accompagnati da Valerio Carta al pianoforte.

Nel cartellone degli appuntamenti ci sarà spazio anche per due serate che daranno la possibilità al pubblico di scoprire i giovani talenti del panorama musicale classico: sul palco del Teatro Carmen Melis saliranno il clarinettista Paolo Pontillo, 24 anni, con Filippo Piredda al pianoforte, e la flautista Alice Naitza, 18 anni, accompagnata dalla pianista Francesca Carta. Il pianista Mario Carraro nel suo recital guiderà il pubblico attraverso l'affascinante universo musicale di Igor Stravinsky, e per concludere la prima parte della stagione il Quartetto Adorno condurrà il pubblico alla scoperta del quartetto d'archi attraverso le opere di Mozart e Haydn, offrendo un'esplorazione affascinante del repertorio che ha dato vita a una delle formazioni più amate nella musica classica.

Dopo la pausa estiva la programmazione proseguirà con un salto nella musica medievale con il “Codice di Faenza” eseguito dal Minim, l’ensemble composto da Lucio Garau all’organo portativo e Emanuele Buzi alla viella, poi sarà di nuovo protagonista il pianoforte con Emanuele De Lucchi che intraprenderà un progetto ambizioso eseguendo l'integrale degli studi Godowsky-Chopin in due concerti distinti, rivelando la complessità e la bellezza di queste opere.

L’autunno segnerà anche il ritorno sul palco del teatro di piazza Amedeo Nazzari di Francesco Libetta, per il secondo recital, e del Quartetto Adorno. Il duo composto da Andrea Bini al marimba e Francesca Deriu al pianoforte combinerà questi due strumenti in un programma innovativo con opere di compositori contemporanei e trascrizioni di brani classici.

A seguire ancora un duo interessante dove la freschezza del giovane flautista Flavio Serafini si fonderà con l’esperienza del più maturo pianista Magagni e il duo violino e pianoforte di Claudio Mondini e Luigi Stillo con le musiche di Robert Schumann e César Franck. Per chiudere la stagione le performance degli strumenti solisti con il grande violinista russo Boris Begelman che offrirà un programma emozionante di violino solo, e Matthias Ziegler, uno dei flautisti più poliedrici ed innovativi del panorama internazionale, che esplorerà nuove sonorità e possibilità espressive combinando il flauto con l'elettronica.

