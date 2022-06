La Sardegna si conferma meta ambita e privilegiata per le produzioni cinematografiche nazionali e internazionali, location preziosa e unica nel mondo.

Oggi a Cagliari è stato presentato il Filming Italy Sardegna Festival 2022, che quest'anno torna in presenza dal 9 al 12 giugno al Forte Village di Santa Margherita di Pula.

Giunto alla quinta edizione, quest'anno il Filming Italy Sardegna Festival 2022 ha come madrina Donatella Finocchiaro, attrice e interprete di film di grandissimo successo. Tra gli ospiti internazionali l'attore Josh Hartnett, presidente della giuria dei cortometraggi; la pluripremiata attrice francese Anne Parillaud; i pluripremiati attori e Premio Oscar Cuba Gooding Jr.; l'attore e modello spagnolo Maxi Iglesias; la star di This is us, Justin Hartley.

La presentazione, tra le star anche Josh Hartnett (foto Regione Sardegna)

"La Sardegna ha scommesso su una manifestazione di primaria importanza - ha spiegato l’assessore degli Enti locali, Quirico Sanna - Essere qui è motivo di grande orgoglio per noi perché anche attraverso questa manifestazione abbiamo la possibilità di veicolare e valorizzare nel miglior modo possibile l'immagine di un'Isola unica nel mondo. La Regione è convinta che la cultura sia la chiave di volta per promuovere la Sardegna, la sua Storia millenaria e le sue straordinarie bellezze".

“La Sardegna ospita ancora una volta, e ne è orgogliosa, una manifestazione cinematografica la cui eco a livello internazionale rappresenta una straordinaria occasione di promozione della nostra Isola, che si conferma ancora una volta una terra ricca di fascino, attrattiva e dalle molteplici potenzialità”, ha detto il governatore Christian Solinas.

“Anche questa edizione sarà dedicata alle donne, avremo moltissime ospiti d’eccezione che si alterneranno durante i prossimi giorni del festival, ma l’empowerment femminile e l’integrazione non saranno gli unici temi del festival, tratteremo anche di democrazia e di pace, due argomenti attuali ora più che mai e su cui i ragazzi che presenteranno i loro cortometraggi sono stati chiamati a riflettere”, ha dichiarato Tiziana Rocca, General Director Filming Italy Sardegna Festival.

“Tantissimi gli ospiti internazionali e italiani che avremo il piacere di ospitare durante il festival – ha aggiunto - dalla pluripremiata regista teatrale e cinematografica Julie Taymor a Regina King, da Naomie Harris a Veronica Pivetti, Can Yaman e James Franco. E sono tantissime anche le anteprime assolute, come Love & Gelato di Netflix o The Walk con Jeremy Piven, da sempre tra i nostri obiettivi, infatti, anche quello di promuovere e presentare quelli che saranno i film della stagione estiva e le anteprime autunnali attraverso il pubblico festivaliero. Tra i 60 titoli che saranno presentati, anche documentari, docu-film, serie TV e non mancherà di certo la musica e i film dedicati allo sport, grazie al patrocinio del CONI”.

