Tre attori sul palco e un fantasma. Il Teatro Comunale di Ittiri ospita mercoledì alle 21 la prima regionale de “L'onesto fantasma” di Edoardo Erba, uno dei più interessanti e apprezzati drammaturghi italiani, che firma anche la regia. Co-regista e protagonista sul palco Gianmarco Tognazzi. Completano il quartetto Renato Marchetti e Fausto Sciarappa e in video Bruno Armando (produzione Altra Scena – Viola Produzioni).

La pièce racconta di un'amicizia che continua oltre la morte: il legame che unisce quattro attori conosciutisi durante una tournée si spezza improvvisamente per la tragica fine di uno di loro, il cui ricordo affiora prepotentemente in occasione della mise en scène dell'Amleto di Shakespeare. Mentre Gallo, diventato un divo cinematografico, non intende tornare sul palcoscenico dopo la scomparsa dell'amico, gli altri due, Costa e Tito, che faticano a sbarcare il lunario, vogliono a tutti i costi coinvolgerlo nel loro progetto e nasce così l'idea di affidare il ruolo dello spettro proprio al defunto, con tanto di nome in locandina. Un omaggio postumo che suscita molte perplessità in Gallo, il quale soffre ancora per la perdita dell'amico, a cui voleva un bene dell'anima... finché questi non gli appare come un fantasma, venuto a chiedere vendetta per i torti subiti.

“L'onesto fantasma” si trasforma così in una sorta di dark comedy, dove in un gioco del teatro nel teatro, realtà e finzione si confondono e come il padre induce Amleto a punire il suo assassino, così il fantasma dell'amico esige che gli antichi compagni di scena dicano finalmente la verità e ammettano i reciproci tradimenti. Tra elementi autobiografici e metateatrali, Edoardo Erba affronta il tema dell'assenza, in un ipotetico ritorno dall'aldilà di uno spirito inquieto, che si rivela ai tre attori superstiti come «l’essenza del sentimento che li legava e li legherà per la vita».

Lo spettacolo è inserito nel cartellone della CeDac Sardegna.

