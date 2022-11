Venerdì 25 novembre alle 20.30 (turno A) e sabato 26 novembre alle 19 (turno B) è in programma il quindicesimo appuntamento della Stagione concertistica 2022 del Teatro Lirico di Cagliari.

Per guidare l’Orchestra e il Coro del Teatro Lirico di Cagliari torna nel teatro di via S. Alenixedda l’apprezzato direttore armeno Karen Durgaryan. Il programma comprende il Concerto in Re maggiore per violino e op. 35 di Pëtr Il’ič Čajkovskij; In amoroso furore, per voce recitante, coro e orchestra – su testo di Juan de la Cruz –, la nuova composizione in prima esecuzione assoluta di Marco Tutino su commissione del Teatro Lirico di Cagliari; La notte di Natale, suite dall’opera teatrale di Nikolaj Rimskij-Korsakov.

Per la novità di Tutino, uno dei più celebri, prolifici e versatili compositori contemporanei, si esibisce al violino il solista Pavel Berman al suo debutto a Cagliari, mentre l’attore Simeone Latini è la voce recitante del brano. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 30 minuti circa compreso l’intervallo.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata