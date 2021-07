"Bianca Atzei live al concerto della Festa Patronale di lunedì 26 luglio ad Arconate. Ingresso gratuito e con Green pass. Per chi non ha il Green pass: punto tamponi rapidi gratuiti".

Bufera sull’annuncio del Comune di Arconate, in provincia di Milano, che ha deciso di estendere l’uso del Green pass per l’accesso al concerto della cantante di origini sarde, sul modello Macron in Francia.

Non tutti apprezzano però, sui social monta la polemica: "Gli scopi del pass non possono essere estesi arbitrariamente", sostiene un utente. E ancora un altro: "Ha senso limitare l'ingresso ad una categoria sola di persone? Chi vigilerà sulla privacy? E sui controllori? Sono stati rispettati i diritti costituzionali di tutti?".

"Siamo stati messi nel mirino dei no-vax per questa scelta – ha detto l'assessore comunale ai Grandi eventi, Francesco Colombo - hanno cominciato a tempestare il centralino del Comune con centinaia di telefonate definendoci nazisti e fascisti e minacciando di denunciarci. Abbiamo già informato il prefetto. Le nostre sono misure semplicemente di buonsenso".

