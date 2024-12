A neanche 24 ore dall’annuncio dei 30 big in gara a Sanremo fanno discutere gli esclusi “eccellenti”. Tra loro (non è dato saperli tutti) c’è sicuramente Al Bano, che si era candidato a far parte della vecchia guardia che invece sarà rappresentata da Massimo Ranieri e Marcella Bella.

Al direttore artistico Carlo Conti aveva presentato non uno ma ben due brani, perché affetto da «sanremite acuta»: «Io ci spero: ho presentato due canzoni. Mi auguro che Carlo Conti ne scelga una. Voglio chiudere la mia carriera sanremese nel 2025. I pezzi sono molto belli. Aspetto la risposta».

Che purtroppo è stata negativa. Lo hanno intercettato i giornalisti all’aeroporto di Linate mentre stava per imbarcarsi per Palermo, e piuttosto stizzito l’artista di Cellino San Marco ha ribadito di non volerne parlare. «Ho deciso di non parlare, non cambio idea. No comment».



Tra gli esclusi c’è anche Amedeo Minghi: lui stesso mesi fa aveva detto di aver sottoposto un pezzo a Conti. Che il suo nome ieri al Tg1 non l’ha fatto. E Minghi reagisce postando sui social l’elenco dei cantanti in gara e chiedendo ai suoi follower cosa ne pensano.

Non mancano tra gli esclusi anche stavolta i Jalisse: Alessandra Drusian e Fabio Ricci, che vinsero nel 1997 con Fiumi di Parole, brindano alla non partecipazione, al loro 28esimo tentativo. L’anno scorso almeno salirono sul palco dell’Ariston come ospiti, un bel premio fedeltà.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata