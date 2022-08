Anne Heche, l’attrice coinvolta in un incidente stradale a Los Angeles dove, al volante della sua auto, si è schiantata contro il muro di una casa, è morta dopo che le macchine che la tenevano in vita sono state staccate.

“Durante il fine settimana un rappresentante ha dichiarato che Anne era in condizioni stabili, ma le informazioni erano imprecise. È sempre rimasta in condizioni critiche, scivolando in coma in seguito all'incidente", aveva detto un portavoce, precisando che l'attrice 53enne presentava "una lesione polmonare significativa che richiede ventilazione meccanica, e ustioni”.

La famiglia aveva annunciato che, non essendoci possibilità di ripresa, ed essendo l’attrice “cerebralmente morta”, le macchine alle quali era attaccata sarebbero state staccate e così è stato. Come da sua volontà, verranno donati gli organi.

Gli esami effettuati in occasione dell’incidente avevano mostrato la sua positività alla cocaina.

