Il mondo del cinema in lutto per la morte di Helmut Berger.

Secondo quanto si apprende, Berger è deceduto a Salisburgo, alle 4 del mattino, in modo «inaspettato». Il prossimo 29 maggio avrebbe compiuto 79 anni.

Dopo gli inizi come modello e come attore in pellicole tedesche, Berger fu scoperto da Luchino Visconti e poi ne diventò compagno di vita. In carriera recitò con attori del calibro di Romy Schneider, Elisabeth Taylor, Henry Fonda e Burt Lancaster.

Tra le sue interpretazioni più celebri quelle nei film “Ludwig”, “La caduta degli dei”, “The Damned”, “Il giardino dei Finzi-Contini”, “Dorian Gray e ne “Il Padrino Parte III”.

Del suo legame con Luchino Visconti, nel 1976, disse: «Con lui ho vissuto il vero amore. Ci siamo trasferiti sotto lo stesso tetto quattro mesi dopo esserci incontrati. Mi ha educato, mi ha fatto conoscere una miriade di personaggi famosi come Grace Kelly, Dalì e Maria Callas».

