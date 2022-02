Il mondo della musica funk in lutto: ha perso la sua regina. Betty Davis, la famosissima cantante americana nota anche per aver sposato Miles Davis, è morta a 77 anni per cause naturali.

Era stato proprio il marito a spingerla a studiare la scena rock, tanto che Betty può essere identificata come l’ideatrice della “fusion”, il genere che unisce jazz, rock e funk.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata