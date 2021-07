È morto a 91 anni il regista e produttore americano Richard Donner, autore di tanti capolavori come il primo “Superman” (1978) e “I Goonies” (1985).

Tra i grandi titoli di Donner si ricordano anche “Il presagio - The Omen” (1976), la serie “Arma letale” con Mel Gibson, iniziata nel 1987, e “Ladyhawke” (1985). Ha anche diretto episodi di importanti programmi tv come “Ai confini della realtà - The Twilight Zone” e “Perry Mason”.

Suoi, da produttore, titoli come “X-Men” e “Free Willy”.

Nato nel Bronx, a New York, Donner ha cominicato a lavorare nel mondo della televisione negli anni Sessanta, collaborando anche alla serie fantascientifica “Ai confini della realtà - The Twilight Zone”. Il suo “Superman”, interpretato da Christopher Reeve, è stato spesso considerato il primo film moderno di supereroi. Nel 1985 il grande successo con “I Goonies”, scritto da Steven Spielberg. “L’allenatore preferito, il professore più brillante, il motivatore più tenace […] e soprattutto il miglior Goonie tra tutti”, l’avrebbe proprio definito Spielberg.

