Il mondo della musica in lutto per la morte di Terence Wilson, in arte “Astro”, fondatore degli UB40, storica band reggae britannica. Aveva 64 anni.

A dare la tragica notizia è stato lo stesso gruppo musicale, con un post sui social, dove si legge: “Siamo assolutamente devastati e addolorati nel dover annunciare che il nostro amato Astro è morto dopo una breve malattia. Il mondo non sarà più lo stesso senza di lui".

Lo scorso agosto era morto di cancro, a 62 anni, un altro componente della band, Brian

Travers.

Astro - nome d'arte derivato dal nickname datogli da bambino perché portava gli stivaletti dr Martens modello 'Astronaut' – ha fatto parte degli UB40 dal 1978 al 2013.

Tra i successi più celebri del gruppo, che avrebbe dovuto tornare in tour nel 2022, “Kingston Town”, “Red Red Wine” e “(I can’t Help) Falling in love with you”.

