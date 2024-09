Addio all’attrice britannica Maggie Smith.

Celebre per le sue interpretazioni in Harry Potter, nel ruolo di Minerva Mc Granitt, e in Downton Abbey, dov'era la contessa madre di Grantham, è morta questa mattina all’età di 89 anni.

Per lei una carriera ricca di soddisfazioni personali e di premi: due Oscar, tre Golden Golbe, cinque premi Bafta.

Ad annunciare la sua morte è stata la famiglia attraverso un comunicato rilasciato alla BBC.

