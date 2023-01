È morta a 64 anni Lisa Loring, l'attrice che per prima ha vestito i panni della piccola Mercoledì nella serie televisiva “La famiglia Addams”. La donna era stata colpita da un ictus.

Lisa “resterà per sempre incardinata nella cultura pop e nei nostri cuori come Mercoledì”, ha ricordato sui social la sua grande amica e autrice Laurie Jacobson.

Proprio Loring, a soli cinque anni, ha saputo creare il personaggio divenuto iconico con le treccine e la bambola di Maria Antonietta senza la testa, dettagli che hanno ispirato tutte le successive rappresentazioni della piccola di casa Addams fino alla più recente portata sugli schermi televisivi da Jenny Ortega nella serie Netflix di Tim Burton.

La stessa Ortega ha reso omaggio a Lisa Loring raccontando di essersi ispirata proprio alle sue mosse di danza per il ballo diventato virale su TikTok.

Dopo il ruolo di Mercoledì, Loring ha avuto alcune apparizioni nella sitcom “The Pruitts of Southampton” e nella serie tv di spionaggio “The Girl from U.N.C.L.E.”. Quindi qualche film horror e “As the World Turns”, soap opera andata in onda dagli anni Cinquanta fino al 2010.

Loring, che lascia le due figlie Marianne e Vanessa, è stata anche truccatrice e pr in una catena di hotel.

(Unioneonline/v.l.)

