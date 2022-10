È morta a 103 anni a La Maddalena la leggendaria cantante e attrice Lia Origoni.

Artista a tutto tondo, è stata anche stilista, educatrice, soubrette, e molto altro. In una vita trascorsa sul palcoscenico dei teatri di tutta Europa fino al ritiro, negli ultimi anni, nella sua dimora sarda, dove ha continuato a seguire con entusiasmo e incessabile fame di conoscenza gli accadimenti del mondo intero.

"Il filo che lega indissolubilmente gli anni della mia esistenza – raccontava intervistata da L’Unione Sarda – è anzitutto quello della curiosità e della voglia di vivere. Ho uno spirito mai sazio, che mi spinge a stare alzata la notte per guardare in tv, anche fino alle quattro del mattino, programmi e telegiornali: ecco, io penso che questa sete di conoscenza sia davvero l’essenza della vita".

Nata il 20 ottobre del 1919 a La Maddalena, da Pietro e Rosa Francesconi, s’iniziò alla passione per la musica dai più teneri anni dell’infanzia, con esibizioni ripetute davanti alle suore dell’istituto San Vincenzo, dove Lia studierà sino ai 10 anni. "Ho iniziato a cantare prima che a parlare", avrebbe poi spiegato. Quindi la prima vera audizione nel 1934 a Caprera, accanto alla tomba di Giuseppe Garibaldi. E poi i concorsi, il debutto a Roma, e le lunghe tournée in Italia e all’estero. Il legame con Totò e l’amicizia, nata dopo un diverbio, con Anna Magnani. Quindi l’addio alle scene nel 1964.

"La scelta di interrompere bruscamente la mia attività è nata dalla consapevolezza che per tutti viene il momento del ritiro – le sue parole – : quando ero più giovane ero rimasta colpita dal trattamento riservato a quello che per me era un grandissimo maestro, il tenore Tito Schipa, che, già avanti negli anni, dovette chiedere il permesso al pubblico di proseguire la sua esecuzione dopo una mia magistrale interpretazione. È stato un episodio che mia ha segnato, e per cui ho deciso che quando sarebbe stato il mio momento avrei lasciato, senza rimpianti. La vera grandezza sta anche in questo".

