Hollywood in lutto, per la morte di Jane Powell, star di numerosi capolavori del genere musical. Aveva 92 anni e – ha spiegato Susan Granger, critica cinematografica e sua grande amica – “si è spenta per cause naturali il 16 settembre, nella sua casa di Wilton, in Connecticut”.

Jane Powell è stata protagonista di pellicole considerate caposaldo del genere musicale, come “Sette spose per sette fratelli”, “Così sono le donne” e “Sua altezza si sposa”, accanto a Fred Astaire.

Voce da soprano, aspetto da “ragazza della porta accanto”, Powell in carriera ha anche calcato i palchi teatrali in numerose produzioni di successo, come “South Pacific”, “The Sound of Music”, “Oklahoma!”, “My Fair Lady”, “Carousel” e “I Do! I Do!”.

E non sono mancate le sue apparizioni sul piccolo schermo, in serie tv molto note negli anni Settanta e Ottanta, come “Love Boat” e “Fantasilandia”.

