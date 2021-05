Lutto nel mondo del cinema americano.

È morto Charles Grodin, il Fred Wilson nel film King Kong (1976). Aveva 86 anni, da tempo era malato di tumore al midollo spinale.

Tra gli altri ruoli, è stato anche protagonista di film come Il rompicuori (1972), Il paradiso può attendere (1978), Beethoven (1992). Nel 1964 rifiutò il ruolo da protagonista ne Il Laureato, parte assegnata poi a Dustin Hoffman.

Nato a Pittsburgh in Pennsylvania, aveva esordito con un piccolo ruolo in Ventimila leghe sotto i mari (1954), l'apice per lui agli inizi degli anni '90 quando interpreta George Newton, il nevrotico padre di famiglia nei film Beethoven e Beethoven 2.

La sua ultima apparizione al cinema risale al 2016 con The Comedian.

