Seduto su una poltrona animalier, con un cappotto scuro scolpito e un cappello a tesa larga con veletta, quel tocco di fluidità a cui non rinuncia mai.

A firmare lo scatto di Achille Lauro, che annuncia così di aver affidato i suoi look sanremesi a Dolce&Gabbana, è Luigi Murenu, fotografo cagliaritano del duo Luigi & lango che vive e lavora a New York.

Qui ha incontrato Lauro, racconta a L’Unione Sarda: «Volevamo lavorare insieme al sodalizio artistico con Dolce e Gabbana. La loro maestria nell’alta sartoria è unica. Achille è riuscito a portare in scena la magia e il sogno a cui tutti noi abbiamo creduto».

Per il cantante romano l’abito «parla di un nuovo me, di chi sono oggi davvero. Giorni e notti a scambiarci ispirazioni e visioni, che prenderanno vita proprio su questo palco, che ha già visto le mie mille anime. Ringrazio profondamente Dolce&Gabbana per lo scambio creativo in questo grande progetto, fotografato da due giganti internazionali come Luigi & lango, grandissimi artisti della fotografia contemporanea».

