Oggi avrebbe compiuto 66 anni Fabrizio Frizzi, l’amato conduttore tv nato a Roma il 5 febbraio del 1958.

Figlio di Fulvio, distributore cinematografico, e fratello di Fabio, compositore, ha iniziato subito la sua carriera in radio e tv private. Nel 1980 era già in Rai, prima come inviato poi come conduttore del programma per ragazzi sul 2, “Il barattolo”.

Fabrizio Frizzi è stato il mattatore di “Miss Italia”, ha condotto il concorso di bellezza ininterrottamente dal 1988 al 2002, poi nel 2011 e 2012. Ma la sua carriera non si può racchiudere qui, Frizzi ha condotto ben 73 programmi. I più importanti: Europa Europa, I fatti vostri, Scommettiamo che?, Luna Park, Cominciamo Bene, L’Eredità, Soliti Ignoti e Domenica In.

Il suo volto è legato a doppio filo alla beneficenza: ha condotto tante volte, prima negli anni Novanta e poi dal 2005 al 2016, la maratona Telethon, e dal 1992 al 2017 ha commentato la “Partita del cuore”.

Frizzi è stato anche attore e doppiatore, la voce italiana dello Sceriffo Woody di Toy Story è la sua.

Sposato per dieci anni con Rita dalla Chiesa, nel 2014 è convolato a nozze con la giornalista ed ex concorrente di Miss Italia Carlotta Mantovan. Nel 2013 avevano avuto una figlia, Stella.

Fabrizio Frizzi è morto il 26 marzo 2018 all’ospedale Sant’Andrea di Roma, aveva 60 anni. Grande il cordoglio in tutta Italia per il decesso del “conduttore col sorriso”, un uomo che aveva fatto compagnia ad intere generazioni e fu sempre ammirato per il suo garbo e la sua gentilezza. Nel 2017 ebbe un’ischemia durante la registrazione de “L’Eredità”, fu ricoverato all’Umberto I di Roma e tornò in tv a dicembre, sempre al timone del quiz di Rai1. Scoprì presto di avere un tumore al cervello e lavorò praticamente fino alla fine, anche quando le sue condizioni di salute si erano aggravate.

(Unioneonline/L)

