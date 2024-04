Il 21 aprile del 2016 muore a Chanhassen – alle porte di Minneapolis - Prince Rogers Nelson, noto semplicemente come Prince. Il cantautore e produttore discografico, 57 anni, viene trovato privo di sensi nell’ascensore all'interno del complesso di Paisley Park, dove viveva.

Quando viene dato l’allarme, i soccorritori arrivati sul posto tentano di rianimarlo, ma tutto risulta inutile.

Sul referto dell’autopsia c’è il rifermento a una "overdose accidentale da Fentanyl", un potente antidolorifico. Il suo corpo è stato cremato e l’indagine è stata chiusa. Per la procura della contea di Carver, non ci sono prove per risalire a chi avesse fornito quelle sostanze all’artista.

Prince ha avuto un grandissimo successo soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta, con uno stile musicale che fondeva funk, rock classico e pop, a volte anche rap.

Il suo primo contratto discografico con la Warner Bros lo ha firmato quando aveva solo 20 anni.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata