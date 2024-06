Esattamente 25 anni fa ventimila fan in delirio per Vasco Rossi in concerto alla Fiera di Cagliari.

Uno straordinario successo per il cantante italiano quello del 20 giugno 1999: in poco tempo sono stati “bruciati” tutti i biglietti durante la prevendita.

Sin dalle primissime ore del mattino tanti giovani hanno affollato lo spazio della Fiera per assicurarsi i posti in prima fila in attesa che il “Blasco” comparisse sul palco.

E «qualche minuto dopo le 21.30, al centro dei potentissimi fari che illuminavano a giorno l'ampio piazzale, il cantante emiliano ha dato il via al suo show», si legge nella pagina degli spettacoli de L'Unione Sarda.

(Unioneonline/L)

