Esattamente 25 anni moriva all’età di 59 anni uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana: Fabrizio De André.

Nato a Genova nel 1940, Faber, com’era soprannominato, ha firmato brani indimenticabili, ancora oggi ascoltatissimi, da “Il pescatore” a “La guerra di Piero”, passando per “La canzone di Marinella”, “Bocca di rosa”, “Don Raffaè” e “Via del campo”.

Nel 1976 si trasferì con la moglie Dori Ghezzi in Sardegna. Un amore viscerale quello dell’artista genovese per l’Isola (dove venne anche rapito dall’Anonima sequestri). Un amore che lui stesso descrisse con queste parole: «La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi: 24mila chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio di regalarci come Paradiso».

