Alle Vele del Porto Vecchio come se si fosse davanti all'Ocean. Domani alle 22 è in programma il concerto “American Trip”: un viaggio nel mondo del musical tra i capolavori di George Gershwin, Leonard Bernstein e Kurt Weill reinterpretati da voce e quintetto composto da sax, violino, clarinetto, fagotto e pianoforte. L'ingresso è gratuito

Per la penultima serata della rassegna StintinoJazz&Classica, l’Associazione culturale LABohème propone un percorso tra i brani più famosi di Porgy and Bess, West Side Story e L’opera da tre soldi, eseguite in forma di suite, rielaborate per sestetto dal compositore Luca Sirigu, che legano i temi più noti delle tre composizioni, dalla celebre “Maria” ad “America” di Bernstein, “I want to stay here” e “Summertime” di Gershwin, e “Ballad of Mack the Knife” e “Cannon Song” di Kurt Weill.

Il gruppo è composto da Denise Gueye alla voce con Luca Chessa (sax alto e soprano), Francesca Fadda (violino), Cristiana Nuvoli (clarinetto), Angelo Russo (fagotto), Antonella Chironi (pianoforte). I musicisti che fanno parte dell’ensemble hanno una formazione classica e percorsi musicali differenti. Collaborano tutti con associazioni musicali ed enti del territorio, ritrovandosi insieme per un concerto che ripercorre gli anni d’oro del musical.

