L'associazione culturale Officine Culturali - arte libera e indipendente, in collaborazione con il Comune di Stintino, è entusiasta di annunciare il ritorno del Sounds Wood Festival per la sua seconda, attesissima edizione. Il festival, che si terrà il 24 agosto 2024 nel Parco Pineta di Stintino, promette di essere un'esperienza musicale senza precedenti, unendo il meglio della scena elettronica e hip-hop in un contesto naturale mozzafiato.

Dalle 19 alle 3, il Parco Pineta si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove la musica, l'arte e la natura si fonderanno in un'armonia perfetta. Il Sounds Wood Fest 2024 si propone come un vero e proprio viaggio sonoro, capace di soddisfare i palati musicali più esigenti e di offrire un'esperienza immersiva unica nel suo genere. Il festival vanta un cast eccezionale che include alcuni dei nomi più brillanti e promettenti della scena musicale isolana e non solo: Usai, DJ e producer di fama internazionale, le cui tracce hanno collezionato oltre 40 milioni di stream. Supportato da giganti come David Guetta, Martin Garrix e Steve Angello, USAI porta sul palco del Sounds la sua esperienza maturata in eventi di calibro mondiale come Tomorrowland e Ultra Music Festival. Federico Bonetti: classe 2002, questo giovane talento ha già lasciato il segno vincendo il contest per l'Ampurias Dance Festival. La sua versatilità, che spazia dalla techno alla musica sperimentale, promette di regalare al pubblico un set indimenticabile. Shifta: DJ isolano classe '97, porta sul palco del festival le sue influenze caraibiche e statunitensi, promettendo un viaggio sonoro attraverso culture e continenti. Rora Nagasaky: Originaria di Tempio Pausania, Rora è nota per i suoi set che spaziano dal Deep alla Techno, passando per Minimal e Tribal. La sua presenza assicura momenti di pura magia musicale. Nazar: Musicista poliedrico, Nazar unisce la sua formazione classica alla passione per l'elettronica, creando set che sono veri e propri viaggi sonori. Madd: DJ emergente stintinese, MADD è riconosciuto per la sua versatilità, spaziando dall'afro-house al reggaeton e al pop. La scena rap del Nord Sardegna sarà protagonista con 3PT: Gruppo hip-hop di Porto Torres, noto per le sue sonorità trap e il sound ispirato alla west coast americana. Nicu Gudi, rapper sassarese dalla scrittura incisiva, presenterà brani dal suo ultimo progetto "La Matassa mixtape" e Chinga, rapper versatile di Sassari, porterà sul palco il suo stile ispirato all'UK rap.

