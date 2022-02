Quella di ieri al Festival di Sanremo è stata la serata dedicata alle cover e ai più noti brani degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta. Tra gli artisti più applauditi c’è stato Jovanotti che ha duettato con Gianni Morandi riproponendo alcuni dei loro più grandi successi: “Occhi di ragazza”, “Penso positivo”, “Un mondo d’amore”, “Ragazzo fortunato”.

La co-conduttrice che ha affiancato Amadeus è stata invece Maria Chiara Giannetta. Sul palco ha portato Michela, Marco, Sara, Maria, Veronica, i suoi cinque “coach” che l’hanno aiutata nella preparazione della fiction di Rai1 in cui interpreta una profiler non vedente.

La gara si è aperta con Noemi e “You make me feel like a natural woman”; musica d'autore con Giovanni Truppi che ha voluto Vinicio Capossela e Mauro Pagani per “Nella mia ora di libertà” di Fabrizio De André. Yuman con “My Way” di Frank Sinatra, e ovazione per il maestro Beppe Vessicchio che, guarito dal Covid, è tornato al pianoforte per accompagnare Le Vibrazioni, impegnate nella cover di “Live and let die”, di Paul e Linda McCartney, “Sophie” di Sophie and the Giants, mentre la coppia Sangiovanni-Mannoia ha scelto “A muso duro” di Pierangelo Bertoli. Emma e Francesca Michielin con “Baby One More Time” di Britney Spears. E, ancora, dance anni '80 con “What a feeling” di Irene Cara (da “Flashdance”), con Elisa. Standing ovation per Achille Lauro e Loredana Bertè in “Sei bellissima”. Matteo Romano e Malika Ayane con “Your Song” di Elton John, mentre Gianluca Grignani ha regalato “La mia storia fra le dita” a Irama, Ditonellapiaga e Rettore hanno prestato la loro grinta a “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli. Tutti in piedi per Iva Zanicchi e per Milva, dopo l'omaggio con “Canzone”. Ana Mena ha voluto il compagno di hit Rocco Hunt per il medley con “Il mondo”, “Figli delle stelle” e “Se mi lasci non vale”. La Rappresentante di Lista ha cantato “Be My Baby” con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra. “Anna verrà” di Pino Daniele è stata affidata alle voci di Massimo Ranieri e Nek. Michele Bravi ha omaggiato Lucio Battisti con “Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi”, Mahmood e Blanco hanno scelto “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, Highsnob e Hu “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco.

