Importante evento venerdì 24 marzo alle ore 20 per il cartellone della rassegna musicale organizzata dal Teatro Doglio, il nuovo spazio creato nel cuore di Cagliari ed aperto dopo la fine della pandemia grazie all’intuizione di Lorenzo Giannuzzi, patron del Forte Village e da oltre 20 anni anima del turismo mondiale nel sud Sardegna.

Dalla collaborazione tra Teatro Doglio ed il celebre Blue Note Milano, nasce "Blue Notes in Cagliari" e sancisce l’inizio di un connubio che porterà la grande musica internazionale nell’Isola.

Il Blue Note Milano è infatti parte del network Blue Note, uno dei jazz club più famosi al mondo, insieme allo storico Blue Note Jazz Club del Greenwich Village di New York, ai Blue Note di Tokyo e Nagoya in Giappone, Pechino in Cina, ed ai Blue Note di Honolulu alle Hawaii, Rio de Janeiro e Napa in California.

Si partirà con il concerto di Nick the Nightfly & Friends, con protagonista il direttore artistico del jazz club milanese e voce storica di Radio Montecarlo.

Insieme a Simona Bencini e Maggie Charlont, l’artista scozzese presenterà il suo ultimo spettacolo “Hey! Mr. Bacharach” dedicato ai più grandi successi di Burt Bacharach, pianista, compositore e produttore discografico statunitense originario di Kansas City e fra i più grandi scrittori di canzoni del ventesimo secolo.

Nick the Nightfly è nato a Glasgow, in Scozia, ma vive in Italia dal 1982.

Dal 1988 è la voce ufficiale di Monte Carlo Nights, il programma specializzato in musica di qualità, che ha portato in Italia la new age, la fusion, la world music, la musica brasiliana, il jazz, l'acid jazz e negli ultimi anni anche i suoni del nujazz, il lounge e la chill out. Tra i suoi ospiti Sting, Pat Metheny, Peter Gabriel, Ryuichi Sakamoto, Herbie Hancock, Miriam Makeba, Caetano Veloso, Enya, Donald Fagen, Pino Daniele, Annie Lennox e tanti altri.

Ha vinto un Telegatto come migliore voce della notte e le Cuffie d'Oro per il miglior programma notturno della radiofonia italiana.

E’ anche un affermato cantante, suona la chitarra e compone brani di grande valore musicale, come quello scritto per Andrea Bocelli, Semplicemente, con testo di Maurizio Costanzo.

Spesso canta in diretta con i suoi ospiti, tra i quali spiccano artisti del calibro di Micheal Bublè, Giovanni Allevi, Giorgia, Carmen Consoli, Incognito, Trilok Gurtu, Cousteau, Ludovico Einaudi, regalando agli ascoltatori le emozioni della musica dal vivo.

Si esibisce inoltre in concerto in tutta Italia con la "The Nightfly Orchestra", alternando i suoi tour a prestigiose collaborazioni con l’orchestra sinfonica del teatro del Massimo di Palermo e con quella del Teatro Politeama di Bari.

Ha partecipato ai più importanti festival, da Umbria Jazz al Bolzano Jazz Festival.

Con il suo Quintet ha inciso il cd Nice One e B-Yourself, con la partecipazione speciale di Incognito, Fabrizio Bosso, Paula Morelenbaum e altri grandi nomi del panorama musicale internazionale.

Dal 2003 il celebre DJ è anche direttore artistico del Blue Note Milano, il tempio milanese del jazz, punto di riferimento della musica di qualità nel quale si esibiscono alcuni dei migliori virtuosi italiani e stranieri.

