«Papà, abbiamo bisogno di te».

È la dichiarazione d’amore di due sorelle sarde di VIllaspeciosa, Valentina e Simona, che hanno scelto come grancassa per il loro messaggio la trasmissione di Canale 5 “C’è posta per te”, condotta da Maria De Filippi.

Un modo per comunicare tutto il loro affetto al padre Gianfranco, rimasto vedovo a 62 anni per la prematura scomparsa della moglie.

Ad aiutare Valentina e Simona a fargli coraggio sono arrivati in studio anche tre ospiti speciali: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, alias Il Volo, i cantanti preferiti di papà Gianfranco.

Un toccante momento familiare che ha suscitato grande commozione sia in studio che gli oltre 4,4 milioni di spettatori che ieri sera hanno seguito la trasmissione.

