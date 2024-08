Una notte di musica sul mare, colorata dei colori di “Holi Color”, inserita nell’idea dei giovani organizzatori di “Ampurias beach festival”, la spiaggia di Lu Bagnu a Castelsardo, e si proietta in una dimensione internazionale grazie alla presenza di un top player della categoria dj come Federico Scavio.

L’appuntamento è fissato per le ore 16 di sabato 24 agosto, insieme a Federico Scavio (apprezzatissimo e conosciuto a livello internazionale, mezza Europa ha ballato la sua musica) suoneranno anche Mirko Serra, Andrea Satta, Foddai, Paola Del Bene e Raimondino, Manuele Solinas vocalist.

Una notte lunga e intensa che vedrà alternarsi alla consolle sita in via Genova 18 (Lu Bagnu, piazzale fronte spiaggia). «Vogliamo colorare la tua estate, la vostra estate, la nostra estate. Sappiamo che esiste un piccolo grande popolo che si sposta fronte palco per regalarsi momenti di non trascurabile felicità sparati in cassa. Non siamo per gli eccessi, siamo per il divertimento di alto livello. Puntiamo in alto, vogliamo farlo a Castelsardo, a Lu Bagnu, con il mare a un passo e la magia delle notti d’estate in Sardegna a far da sfondo».

© Riproduzione riservata