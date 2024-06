“Lo schiaccianoci” di Tchaikovsky in versione integrale al Teatro Verdi di Sassari per il decennale della scomparsa della grande Jaguse Vrankova che dalla repubblica Ceca portò la danza classica a Sassari negli anni '70. L'appuntamento è per il 2 luglio alle 20.30. Organizza la scuola Dansoul Studio diretta da Sharon Podesva, nipote di Vrakova.

La guest star è Angelo De Serra, ballerino sassarese allievo di Podesva che mettendosi in luce in diversi concorsi internazionali ha spiccato il volo sino alla prestigiosa Complexions Contemporary Ballet di New York fondata da Dwight Rhoden e Desmond Richardson, composta da circa venti ballerini di danza classica e moderna. De Serra non solo danzerà nello Schiaccianoci ma a fine serata si esibirà in un numero da puro stile Complexions.

Al balletto prende parte pure Flavia Pisuttu, altra promettente allieva della DanSoul che quest’anno è stata ammessa al secondo corso per danzatori professionisti della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma, superando brillantemente l’audizione.

© Riproduzione riservata