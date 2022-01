Continua a fare eco la vicenda di Marco Sias, il 20enne di Iglesias finito in coma lo scorso novembre a causa di un incidente in monopattino e risvegliatosi, come lui stesso ha riferito, dopo aver visto “una figura in sella a una moto”, che ha poi riconosciuto essere Marco Simoncelli, il pilota di MotoGp morto nel 2011.

Sias, dopo aver raccontato la sua storia a L’Unione Sarda, è stato invitato in televisione, ospite del programma di Raidue “I fatti vostri”. E anche nell’intervista al conduttore Salvo Sottile ha ripercorso i suoi ricordi: “Io non sapevo di essere in coma. Pensavo di essere in una stanza. Mi immaginavo medici e infermieri. E quando ho visto questo ragazzo su una moto bianca con delle chiazze rosse pensavo fosse proprio un infermiere. ‘Stai tranquillo - mi hai detto quella figura - ti stai per svegliare da questo incubo. Io sto bene e presto anche tu starai bene’”. Poi il risveglio. E quel ragazzo, che il giovane non conosceva, lo stesso Sias ha poi scoperto assomigliare, per l'aspetto della moto e le sue fattezze, all’indimenticato Sic.

Anche in tv, inoltre, Marco Sias ha sottolineato la straordinarietà della sua vicenda: “Ho avuto miglioramenti che nemmeno i medici sono riusciti a spiegare. Anche per loro ciò che è successo è stato un vero e proprio miracolo”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata