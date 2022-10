Forse l'alta velocità, forse un sorpasso azzardato, ha causato lo schianto, dove è rimasto vittima un 34nne (e non un 18enne come si era appreso in un primo momento) di Ghilarza, Luigi Pinna.

L’uomo, in sella alla sua motocicletta, stava percorrendo il rettilineo vicino a Sindia, sulla strada statale 129 bis, Macomer e Bosa.

L'incidente si è verificato attorno a mezzogiorno. Il motociclista si è schiantato contro un fuoristrada di turisti che stava percorrendo la stessa strada.

Inutili i soccorsi.

Sul posto operano i carabinieri della compagnia di Macomer.

