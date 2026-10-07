In occasione della Giornata Mondiale della Vista posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, giovedì 8 ottobre dalle 9 alle ore 14, presso piazza del Convento a Ploaghe, si terrà l’iniziativa dedicata alla prevenzione sanitaria. L'evento, promosso dalla Fondazione IAPB Italia ETS (Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità) con la collaborazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) e con il patrocinio del Comune di Ploaghe, offre la possibilità di effettuare uno screening visivo completamente gratuito.L'accesso è strettamente riservato ai cittadini dai 18 anni in su e l’appuntamento è diretto presso la postazione in piazza negli orari indicati dalle 9 alle 14. Proteggere la vista richiede un approccio proattivo che combini controlli clinici regolari a corrette abitudini quotidiane. Poiché molte patologie oculari gravi sono asintomatiche nelle fasi iniziali, la prevenzione è l'unico strumento per evitare danni permanenti. Pertanto è raccomandato un check-up di base per monitorare l'insorgenza di alcune patologie.

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