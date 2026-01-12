«Cara Unione,

vi scrivo per segnalare un’emergenza che interessa migliaia di cittadini italiani e che credo meriti un’attenzione mediatica più ampia e approfondita.

In diverse regioni d’Italia si registrano difficoltà nel reperire farmaci essenziali e salvavita, come antiepilettici (es. Depakin) e medicinali per condizioni acute e croniche, con pazienti e famiglie costretti a lunghe ricerche e a soluzioni alternative difficili da gestire nella vita reale.

Questa situazione non è sporadica: secondo dati recenti dell’Agenzia Italiana del Farmaco, migliaia di medicinali risultano carenti o introvabili nelle farmacie, a causa di problemi di produzione, approvvigionamento e catene distributive messe sotto stress.

Le carenze riguardano anche medicinali per l’asma, per l’epilessia e altri usi critici: una situazione che ha già provocato appelli pubblici da parte di pazienti e associazioni.

Credo che sia ora di dare voce alle famiglie e ai pazienti coinvolti e di chiarire le cause e le possibili soluzioni con esperti e istituzioni.

Grazie dell’attenzione».

Marco Macri

***

