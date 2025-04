Il nutrizionista spiega come la dieta sia fondamentale nel prevenire questo tumore.

Il tumore al seno è una delle neoplasie più comuni tra le donne, ma la buona notizia è che l’approccio nutrizionale può giocare un ruolo cruciale nella prevenzione, nel trattamento e nel miglioramento della qualità della vita delle pazienti.

Sono infatti sempre di più gli studi che suggeriscono quanto la dieta possa influenzare lo sviluppo del cancro al seno, in particolare riguardo ai fattori ormonali, come gli estrogeni, ridimensionando così il rischio di sviluppare tumori al seno ormonodipendenti. Alcuni cibi, come quelli ricchi di fibre (frutta, verdura, legumi e cereali integrali), sono gli indispensabili paladini.

La fibra aiuta infatti a ridurre l’assorbimento di estrogeni, mentre una dieta ricca di antiossidanti e vitamine, come la vitamina C, la vitamina E ed i polifenoli, ha proprietà protettive, contrastando stress ossidativo e l'infiammazione, fattori che favoriscono lo sviluppo del cancro. Un’attenzione particolare la meritano inoltre i grassi, tra i quali quelli insaturi, provenienti da noci, semi e olio d'oliva, si sono dimostrati particolarmente protettivi.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

© Riproduzione riservata