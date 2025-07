Il fisco, la burocrazia, le norme sulla sicurezza e la gestione dei dipendenti, i clienti da tenere stretti – e altri da conquistare – il bilancio da chiudere e il finanziamento da chiedere in banca: guidare un’impresa significa stare al volante di una macchina complessa, anche se è piccola e già rodata. Per aiutare le aziende sarde a svilupparsi in maniera solida e con un orizzonte di lungo periodo è nato il Programma US, un’iniziativa del gruppo L’Unione Sarda in collaborazione con atenei di eccellenza come l’Università di Cagliari, la Sda Bocconi School of management e il Politecnico di Milano.

«Vogliamo contribuire alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale delle aziende nostre clienti. Sappiamo che gli imprenditori ogni giorno devono affrontare tanti problemi e pressioni: la burocrazia, le banche, le normative sulla privacy, le strategie di marketing da decidere. Tutto questo rappresenta la complessità quotidiana, e noi vogliamo semplificarla», ha spiegato l’editore Sergio Zuncheddu nel corso della presentazione del progetto, di fronte a una platea di manager e imprenditori. Il neonato Programma US risponde a tre bisogni fondamentali comuni a tutte le imprese.

In testa c’è la formazione, necessaria per affrontare le fasi più difficili della gestione aziendale. A settembre prenderà il via un calendario di corsi e seminari: la Scuola d’impresa curata dai docenti della Sda Bocconi, un ateneo che ha contribuito allo sviluppo e all’arricchimento del tessuto economico della Lombardia e di tutta Italia. Poi i moduli formativi del Politecnico di Milano su temi cruciali per lo sviluppo (Ai, marketing, e-commerce, turismo, agrifood, artigianato e agribusiness) e le lezioni dell’Università di Cagliari per sciogliere i nodi quotidiani delle imprese (privacy, tributi, bandi europei e altri argomenti).

Ma gli imprenditori hanno anche bisogno di parlare ai clienti. «La comunicazione è fondamentale», ha ricordato il direttore delle testate del gruppo L’Unione Sarda Emanuele Dessì, «ma cambia con una velocità straordinaria. Ora si usano i video su Instagram, ma per aggredire nuovi mercati serve una esperienza diversa». I canali Per essere competitivi è necessario farsi conoscere. «I nostri clienti avranno la possibilità di comunicare attraverso gli spazi pubblicitari nei media del nostro gruppo tutte le vicende della vita aziendale: i premi e i riconoscimenti ricevuti, il raggiungimento delle certificazioni, l’apertura di punti vendita e di nuovi canali distributivi», ha chiarito il direttore generale del gruppo Lia Serreli.

Infine i servizi per crescere. Tra questi c’è l’informazione di qualità: gli imprenditori non possono perdere di vista quello che accade nella propria Isola e nel resto del mondo. Rimanere aggiornati è l’unico modo per non farsi trovare impreparati e cogliere le opportunità in un tempo che corre a velocità tripla rispetto al passato. Su questo fronte, il Programma US offrirà, oltre all’informazione sui media del gruppo L’Unione Sarda, anche una partnership con Il Sole 24 Ore e Le Leggi Illustrate.

Nel pacchetto di servizi offerti ai clienti ci sarà anche la piattaforma di e-commerce VaiOnLine, marketplace del gruppo che ora sarà esteso («con commissioni azzerate», ha annunciato Lia Serreli) a tutte le aziende con sede in Sardegna. Con questi strumenti innovativi imprenditori, manager e professionisti potranno accrescere la propria capacità competitiva migliorando processi produttivi, organizzazione e fatturati, e saranno in grado di gestire la complessità che devono affrontare tutti i giorni alla guida delle proprie aziende.

© Riproduzione riservata